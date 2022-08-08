Минобороны: нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность

Нацформирование вооруженных сил Украины «Кракен» утратило боеспособность с помощью точечных ударов ВКС России и ракетных войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков , пишет ТАСС.

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование "Кракен"», - сказал Конашенков.

Он также добавил, что командиры батальона пытаются восполнить потери, заставляя вступать в ряды ВСУ жителей Харькова.

Ранее в Минобороны РФ показали, как работают расчеты РСЗО «Град» на Украине. Уточнялось, что предварительно военнослужащие получают данные от разведки, после чего занимают позиции для нанесения удара. На видео было показано, как «Грады» выполняют боевые задачи по уничтожению позиций ВСУ.