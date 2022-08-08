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11 минут назад

Немецкие зенитные самоходные установки Gepard прибыли на Украину

Никита Бородкин

Первая партия зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard прибыла на Украину из Германии. Как сообщает «КП», об этом сообщила пресс-служба командования «Юг» в своих социальных сетях.

На Украину прибыла первая партия немецких самоходных установок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В партию вошли три ЗСУ, которые по заявлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются «одними из лучших» в своем классе. В сообщении подчеркивается, что в будущем Киеву передадут еще 30 установок.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Запад начал активно передавать вооружения Киеву, в том числе и тяжелую технику. В частности, США вместе со своими союзниками передают ВСУ артиллерийские и ракетные системы.

Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, Вооруженные силы России регулярно уничтожают имеющиеся у боевиков киевского режима вооружения. В начале августа он рассказал, что за последнее время удалось поразить шесть установок и более 200 боеприпасов РСЗО HIMARS, 33 гаубицы M777 и пять установок Harpoon.

Армия,В мире,Сергей Шойгу,
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