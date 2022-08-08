На Украину прибыла первая партия немецких самоходных установок

Первая партия зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard прибыла на Украину из Германии. Как сообщает «КП», об этом сообщила пресс-служба командования «Юг» в своих социальных сетях.
В партию вошли три ЗСУ, которые по заявлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются «одними из лучших» в своем классе. В сообщении подчеркивается, что в будущем Киеву передадут еще 30 установок.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Запад начал активно передавать вооружения Киеву, в том числе и тяжелую технику. В частности, США вместе со своими союзниками передают ВСУ артиллерийские и ракетные системы.
Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, Вооруженные силы России регулярно уничтожают имеющиеся у боевиков киевского режима вооружения. В начале августа он рассказал, что за последнее время удалось поразить шесть установок и более 200 боеприпасов РСЗО HIMARS, 33 гаубицы M777 и пять установок Harpoon.