На Украину прибыла первая партия немецких самоходных установок

Первая партия зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard прибыла на Украину из Германии. Как сообщает «КП», об этом сообщила пресс-служба командования «Юг» в своих социальных сетях.

В партию вошли три ЗСУ, которые по заявлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются «одними из лучших» в своем классе. В сообщении подчеркивается, что в будущем Киеву передадут еще 30 установок.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Запад начал активно передавать вооружения Киеву, в том числе и тяжелую технику. В частности, США вместе со своими союзниками передают ВСУ артиллерийские и ракетные системы.