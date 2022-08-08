В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

«Больной зуб в челюсти НАТО»: эксперт о размещении военной базы РФ в Сербии

News.ru

Военный обозреватель КП Виктор Баранец прокомментировал NEWS.ru сведения о размещении в Сербии военной базы ВС РФ. По его словам, этот объект станет мощнейшим плацдармом в тылу НАТО, где следовало бы разместить систему ПВО и авиационную эскадрилью, чтобы контролировать небо в регионе. Также Россия сможет оказывать Сербии всю необходимую помощь для поднятия боеготовности их вооруженных сил.

«Больной зуб в челюсти НАТО»: эксперт о военной базе РФ в Сербии
Фото: ТАССТАСС

И естественно мы будем выполнять там боевые задачи не только в интересах России, но и в интересах Сербии и в этом нет никаких сомнений. Так, что это будет очень большой, больной зуб в челюсти НАТО, — заявил Баранец.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что в Сербии будет размещена российская военная база. По его словам, это решение является суверенным делом самой страны и в то же время вопросом интересов России". Представитель России также подчеркнул, что с Сербией начинают считаться другие страны, так как положение республики в военно-техническом плане оказалось гораздо сильнее, чем они предполагали.

Швеция начнет обучать украинских военных в Британии

В свою очередь, военный эксперт, историк Борис Юлин отметил, что военная база в Сербии будет полностью территориально отрезана от России и окружена со всех сторон странами ЕС и НАТО. По его оценке, единственной возможной целью ее размещения могут стать разведывательные задачи и наблюдение за окружающим пространством, тогда как в случае конфликта Евросоюз может начать воспринимать Сербию как источник угрозы, что повлечет негативные последствия для страны.

Армия,Борис Юлин,Верховный суд,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители