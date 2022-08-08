Спецназ ВСУ уничтожен группировкой «О»

Издание «Военное дело» сообщает, что российским военным из группировки «Отважные» ликвидировали украинский спецназ. Результатом операции стал захват вооружения противника. Среди трофеев — гексакоптер, винтовка Ukrop UAR-10, сменный ствол на пулемет Калашникова, противотанковые гранатометы АТ-4. Фотографии с захваченным воорудением опубликованы в Telegram-канале военными корреспондентами «Русской Весны».
Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее, 21 февраля президент России признал независимость ЛДНР. Такое решение было принято после усиления обстрелов территории Донбасса украинской армией. Руководство республик обратилось к России за помощью и приняло решение об эвакуации населения. Отметим, что военные действия проходят на территории Донбасса уже 8 лет. Это длится после того как Луганская и Донбасская области Украины отказались признавать легитимность украинской власти.