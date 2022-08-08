В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

Спецназ ВСУ уничтожен группировкой «О»

Моя Москва.онлайн

Издание «Военное дело» сообщает, что российским военным из группировки «Отважные» ликвидировали украинский спецназ. Результатом операции стал захват вооружения противника. Среди трофеев — гексакоптер, винтовка Ukrop UAR-10, сменный ствол на пулемет Калашникова, противотанковые гранатометы АТ-4. Фотографии с захваченным воорудением опубликованы в Telegram-канале военными корреспондентами «Русской Весны».

Спецназ ВСУ уничтожен группировкой «О»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее, 21 февраля президент России признал независимость ЛДНР. Такое решение было принято после усиления обстрелов территории Донбасса украинской армией. Руководство республик обратилось к России за помощью и приняло решение об эвакуации населения. Отметим, что военные действия проходят на территории Донбасса уже 8 лет. Это длится после того как Луганская и Донбасская области Украины отказались признавать легитимность украинской власти.

Армия,В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители