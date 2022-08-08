Спецназ ВСУ уничтожен группировкой «О»

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее, 21 февраля президент России признал независимость ЛДНР. Такое решение было принято после усиления обстрелов территории Донбасса украинской армией. Руководство республик обратилось к России за помощью и приняло решение об эвакуации населения. Отметим, что военные действия проходят на территории Донбасса уже 8 лет. Это длится после того как Луганская и Донбасская области Украины отказались признавать легитимность украинской власти.