Кадыров показал отправку новой группы добровольцев для «охоты на бандеровцев»

«Фашизм и бандеровщина должны быть искоренены с земли Донбасса, (...) им выпала почетная миссия быть частью той силы, которая станет причиной торжества справедливости и победы над злом. Мы желаем нашим воинам удачной охоты», — написал в блоге Кадыров.