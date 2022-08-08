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1 час назад

Кадыров показал отправку новой группы добровольцев для «охоты на бандеровцев»

Lenta.ru

Из Грозного в зону проведения специальной военной операции в Донбассе вылетела очередная группа российских добровольцев. Видео отправки в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, добровольцам предстоит охота «на бандеровцев, нациков и шайтанов». Глава Чечни пожелал им удачи в этом деле.

«Фашизм и бандеровщина должны быть искоренены с земли Донбасса, (...) им выпала почетная миссия быть частью той силы, которая станет причиной торжества справедливости и победы над злом. Мы желаем нашим воинам удачной охоты», — написал в блоге Кадыров.

На видео бойцы из различных регионов России выслушали речь председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и поддержали тезисы спикера криками «Ахмат — сила!» и «Аллаху Акбар!».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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