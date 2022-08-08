Британская разведка придумала новое «хайли лайкли» о России

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе военных действий на территории Украины, в которой решило обвинить Россию в минировании Донецка противопехотными минами ПФМ-1.

«В Донецке и Краматорске Россия, весьма вероятно ("highly likely"), пыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С», - говорится в заявлении.

Никаких доказательств того, что это делает Россия, Лондон, конечно, не представил, зато выразил обеспокоенность тем, что это оружие представляют большую угрозу для мирных жителей.

В ДНР не раз обращали внимание на тот факт, что именно украинская армия забрасывает Донецк минами ПФМ-1, которые также называют «Лепесток».