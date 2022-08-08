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26 минут назад

Китай продлил учения в районе Тайваня

Елена Прошина

Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня. Об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, пишет ТАСС.

Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня
Фото: ReutersReuters

В понедельник, 8 августа, была закрыта часть акватории Бохайского залива. Военнослужащие отработают там организацию противолодочной обороны и наступательные действия на море. Учения пройдут с 8 августа до 8 сентября.

«В пределах обозначенной точками зоны будут выполняться военные задачи. Вход в эту зону запрещен», - говорится в документе.

6 августа Китай также закрыл часть акватории в Желтом море для проведения «ежедневных боевых стрельб». Они пройдут до 15 августа.

Напомним, Китай начал масштабные военные учения с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня 4 августа. Причиной стал визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Армия,В мире,Конгресс США,
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