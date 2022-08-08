Зеленский признал тяжелое положение ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ находятся в тяжелом положении в нескольких регионах. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Фото: Reuters Reuters

По словам украинского лидера, проблемы есть в Донбассе, Харьковщине и на юге страны. Он снова напомнил о недостатке вооружения. По его словам, власти ежедневно «без перерыва» работают над увеличением поставок оружия, отправкой на фронт более мощных и дальнобойных систем.

«Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине на юге нашей страны, где (Армия России, - прим.) пытается сконцентрировать силы», — написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что уже на этой неделе ждет новостей от западных партнеров по новым пакетам поддержки.