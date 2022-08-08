В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ находятся в тяжелом положении в нескольких регионах. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ
Фото: ReutersReuters

По словам украинского лидера, проблемы есть в Донбассе, Харьковщине и на юге страны. Он снова напомнил о недостатке вооружения. По его словам, власти ежедневно «без перерыва» работают над увеличением поставок оружия, отправкой на фронт более мощных и дальнобойных систем.

«Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине на юге нашей страны, где (Армия России, - прим.) пытается сконцентрировать силы», — написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что уже на этой неделе ждет новостей от западных партнеров по новым пакетам поддержки.

Ранее Зеленский уже жаловался на бедственное положение ВСУ и признал, что украинская армия проигрывают российским войскам на Донбассе. Президент сообщил о неспособности продолжать оказывать сопротивление. По его словам, «русских победить невозможно - ВСУ обречены из-за превосходства российской армии».

Армия,Владимир Зеленский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители