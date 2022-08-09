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57 минут назад

США предоставят Киеву $89 млн на помощь в разминировании

Газета.Ruиещё 3

США выделят Киеву $89 млн на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории, передает Reuters.

США предоставят Киеву $89 млн на помощь в разминировании
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

По данным агентства, Госдепартамент США одобрил выделение указанных средств. Они будут направлены на подготовку 100 групп саперов и приобретение необходимого оборудования.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят Украине дополнительно $5,5 млрд помощи, из которых $4,5 млрд будет направлено на финансирование неотложных бюджетных нужд страны, включая выплату пенсий, социального обеспечения и здравоохранения, а $1 млрд — на военную помощь.

Деньги будут поступать правительству Украину траншами, первый из них в размере $3 млрд запланирован в августе. Таким образом, общий размер помощи США Украине с начала российской операции составит $8,5 млрд.

Военный пакет помощи включает в себя до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также боеприпасы для поставленных США ракетных установок большой дальности HIMARS и зенитно-ракетной системы NASAMS, отмечает Reuters.

Армия,Госдеп США,
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