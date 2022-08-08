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58 минут назад

В ЛНР обнаружили штаб подразделения украинского «центра пропаганды»

ТК «Звезда»иещё 3

В Северодонецке найдено помещение, в котором базировалось подразделение отвечающего за пропаганду Центра информационно-психологических операций Украины. Об этом журналистам сообщил представитель спецслужб Луганской народной республики.

В ЛНР сообщили об обнаружении штаба подразделения Центра психологических операций Украины
Фото: Максим Захаров РИА НовостиМаксим Захаров РИА Новости

По его словам, центр обнаружен в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север».

«Направление было одно - "Россия - это враги"», - цитирует сотрудника РИА Новости.

Помимо пропагандистской работы против России, уточнил он, центр занимался созданием фейковых новостей.

«Взять Голливуд, взять ЦРУ, смешать это все и привезти в Украину. Здесь подготовить специалистов и на опыте западных инструкторов», - добавил представитель спецслужб.

Ранее представитель российских силовых структур рассказал о расколе между сотрудниками Службы безопасности Украины. Сбежавших с подконтрольных РФ территорий обвиняют в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы, отметил он.

Армия,ЦРУ,СБУ,
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