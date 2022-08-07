В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
5 минут назад

Израильские военные наносят удары по сектору Газа

ТАСС

Израильская армия поражает цели террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, одновременно в городах на юге страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила в воскресенье вечером армейская пресс-служба.

Израильские военные наносят удары по сектору Газа
Фото: ReutersReuters

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны Израиля поручил готовиться к боевым действиям

В то же время в армейской пресс-службе сообщили, что сирены воздушной тревоги в эти минуты звучали в районах, прилегающих к сектору Газа, а также в городе Беэр-Шева на юге страны. Ранее канцелярия премьера Израиля подтвердила, что в 23:30 в секторе Газа, где с пятницы израильские военные проводят операцию против "Исламского джихада", вступает в силу режим прекращения огня.

Армия,ЦАХАЛ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители