Израильские военные наносят удары по сектору Газа

В то же время в армейской пресс-службе сообщили, что сирены воздушной тревоги в эти минуты звучали в районах, прилегающих к сектору Газа, а также в городе Беэр-Шева на юге страны. Ранее канцелярия премьера Израиля подтвердила, что в 23:30 в секторе Газа, где с пятницы израильские военные проводят операцию против "Исламского джихада", вступает в силу режим прекращения огня.