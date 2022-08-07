Названа необходимая численность солдат для возвращения Тайваня Китаем

Китаю понадобится два миллиона солдат, чтобы вернуть Тайвань, при этом Пекин все равно может потерпеть неудачу. Такого мнения придерживается эксперт по Китаю Ян Уильямс, пишет британская газета The Sun.
Эксперт считает, что Пекин готовится к молниеносной войне, его армия собирается пересечь Тайваньский пролив и захватить остров. Однако «война может быть совсем не быстрой».
Китаю предстоит столкнуться со «сложным, грубым и ветреным» Тайваньским проливом, неудобными берегами для десанта, скалистой местностью, хорошо обученными тайваньскими солдатами. В итоге конфликт может обрести жестокий изнурительный характер.
Эксперт упомянул, что на острове всего 14 пляжей, пригодных для высадки морского десанта в масштабах, необходимых КНР. Кроме того, есть только два реалистичных окна для таких операций: конец марта - апрель или конец сентября - октябрь.
По оценкам Ульямса, Пекину потребуется около двух миллионов человек, чтобы добиться успеха на Тайване.
На этой неделе Пекин провел учения близ Тайваня, развернув военные корабли, самолеты и ракеты. Уильямс назвал маневры НОАК «милитаризованной истерикой» и заявил, что «такая демонстрация силы не приводит к успешному или легкому вторжению».