Израиль отчитался об успешной работе "Железного купола"

Система противоракетной обороны «Железный купол» за два дня перехватила 97% ракет, запущенных из сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

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По ее данным, «Железный купол» перехватил примерно 185 ракет. Всего из сектора Газа выпустили по Израилю 585 ракет, 115 из которых не достигли израильской территории.

Израиль начал военную операцию «Рассвет», атаковав сектор Газа. В ответ военизированные формирования палестинцев обстреляли израильские города.

Ранее стало известно, что число жертв ударов армии Израиля по сектору Газа увеличилось до 32 человек. Ранены сотни жителей.