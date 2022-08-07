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8 минут назад

Израиль отчитался об успешной работе "Железного купола" против ракет из сектора Газа

Майк Габриелян

Система противоракетной обороны «Железный купол» за два дня перехватила 97% ракет, запущенных из сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Израиль отчитался об успешной работе "Железного купола"
Фото: ReutersReuters

По ее данным, «Железный купол» перехватил примерно 185 ракет. Всего из сектора Газа выпустили по Израилю 585 ракет, 115 из которых не достигли израильской территории.

Израиль начал военную операцию «Рассвет», атаковав сектор Газа. В ответ военизированные формирования палестинцев обстреляли израильские города.

Ранее стало известно, что число жертв ударов армии Израиля по сектору Газа увеличилось до 32 человек. Ранены сотни жителей.

Представитель ЕС заявил, что Брюссель «обеспокоен» событиями в секторе Газа, «которые привели к ряду жертв, в том числе среди гражданских лиц и детей». Вводить санкции против Израиля ЕС и США не намерены.

Армия,ЦАХАЛ,ЕС,
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