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38 минут назад

Российские военные уничтожили украинские беспилотники в ДНР

Lenta.ru

Российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников в Донецкой народной республикой (ДНР) и под Харьковом. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили украинские беспилотники в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что российские средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты вблизи Красного, Червоного Яра, Дибровного и Петропавловки, расположенных в Харьковской области. Также военные перехватили один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) в районе Каменки. Помимо этого, часть беспилотников была замечена и поражена в районах Старомихайловки, Ровнополя, Малиновки и Донецка в ДНР.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар по территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове — были уничтожены более 100 украинских военных. Кроме того, были нанесены значительные повреждения по пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ, который находился на территории сельхозпредприятия в Артемовске. В итоге были ликвидированы около 130 бойцов, а также восемь единиц бронетанковой и автомобильной техники.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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