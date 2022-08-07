В МО заявили об уничтожении 100 бойцов ВСУ на территории ТЭЦ в Харькове

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове, где располагались пункты временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили журналистам в Минобороны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, в результате были уничтожены более 100 украинских военных.

Кроме того, удар был нанесен по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ, который находился на территории сельхозпредприятия в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР). В результате были ликвидированы около 130 бойцов ВСУ, а также восемь единиц бронетанковой и автомобильной техники.