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26 минут назад

Подоляк призвал ФРГ продлить работу ее АЭС и попросил больше оружия

ТАССиещё 1

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у Германии увеличения поставок вооружений, а также призвал продлить работу атомных электростанций.

Подоляк выступил с требованием к Германии
Фото: ReutersReuters

"Нам нужно больше оружия", - заявил он в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel, которое опубликовано в воскресенье. По его словам, Киеву требуются системы залпового огня и беспилотники. "В-третьих, [требуются] системы ПВО - такие, как анонсированные Германией IRIS-T", - сказал Подоляк.

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Касаясь энергетической тематики, он высказался в пользу того, чтобы Германия продлила срок действия трех своих АЭС, которые предполагалось отключить к концу года.

"Предстоящая зима будет иметь ключевое значение", - отметил он, имея в виду сокращение поставок газа в Европу.

21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II.

29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц.

В кабмине Германии ранее неоднократно говорили, что Берлин, оказывая помощь Киеву, должен сохранять обязательства перед партнерами по НАТО.

Армия,Михаил Подоляк,НАТО,
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