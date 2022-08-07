Израильская армия атаковала туннель «Исламского джихада»

Израильская армия нанесла удар по туннелю «Исламского джихада», спроектированному для проникновения на территорию Израиля, об со ссылкой на пресс-службу военных пишет The Jerusalem Post.

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Атака была совершена в рамках операции «Рассвет». «Рано утром в воскресенье истребители армии обороны Израиля нанесли удар по туннелю террористической организации "Исламский джихад" (запрещена в России)», — говорится в сообщении.

По данным армии, туннель не заходил на территорию Израиля.

В субботу, 6 августа, министр обороны Израиля Бени Ганц призвал сосредоточить внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль. Минобороны также просит поддерживать жителей приграничных районов, «страдающих от обстрелов палестинцев Газы».