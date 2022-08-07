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25 минут назад

Западные СМИ рассказали, что подтолкнет Запад и РФ к ядерной войне

Елена Прошина

Задержки военной помощи на Украину связаны с опасениями США о начале прямого военного столкновения с Россией, которое обернется началом ядерной войны. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на материал «The Economist».

Западные СМИ раскрыли, что подтолкнет Запад и РФ к ядерной войне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Автор статьи выразил уверенность в том, что США медлит с поставками вооружений Киеву, так как не хочет провоцировать Россию на развязывание новой войны.

«Но главная причина, по которой США действуют с осторожностью, — это страх перед Россией», — говорится в материале.

Автор статьи добавил, что Россия в ответ на продолжающиеся поставки военной помощи Киеву может нанести удар по НАТО или прибегнуть к применению ядерного или химического оружия на Украине.

Журналист подчеркнул, что любой подобный вариант развития событий неизбежно обернется прямым военным конфликтом между Россией и США. При этом глава американского государства Джо Байден заверил, что не позволит этому случиться.

Ранее сообщалось, что заместитель государственного секретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила о намерении США воздержаться от применения ядерного оружия или угроз его применения в сторону неядерных держав, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Армия,Джозеф Байден,НАТО,
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