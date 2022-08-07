Западные СМИ раскрыли, что подтолкнет Запад и РФ к ядерной войне

Задержки военной помощи на Украину связаны с опасениями США о начале прямого военного столкновения с Россией, которое обернется началом ядерной войны. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на материал «The Economist».

Автор статьи выразил уверенность в том, что США медлит с поставками вооружений Киеву, так как не хочет провоцировать Россию на развязывание новой войны.

«Но главная причина, по которой США действуют с осторожностью, — это страх перед Россией», — говорится в материале.

Автор статьи добавил, что Россия в ответ на продолжающиеся поставки военной помощи Киеву может нанести удар по НАТО или прибегнуть к применению ядерного или химического оружия на Украине.

Журналист подчеркнул, что любой подобный вариант развития событий неизбежно обернется прямым военным конфликтом между Россией и США. При этом глава американского государства Джо Байден заверил, что не позволит этому случиться.