США и Индия проведут совместные учения около границы с Китаем

США и Индия проведут совместные учения в 100 километрах от спорной границы между Китаем и Индией, передает CNN.

Телеканал узнал, что тренировки запланированы на середину октября. Их организуют на высоте 10 тысяч футов (около трех километров) в горном районе Аули в штате Уттаракханд близ индийско-китайской границы.

Представитель Пентагона уточнил, что партнерство с Индией является «одним из наиболее важных элементов общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Ожидается, что индийская армия покажет свои стратегии ведения боевых действий на большой высоте, а американские военнослужащие продемонстрируют ряд приемов, которые можно использовать в этих условиях.

Совместные индийско-американские маневры «Yudh Abhyas» проходят регулярно на территории двух стран.