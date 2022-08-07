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55 минут назад

В США рассказали о пропавшей на Украине помощи Запада

Елена Прошина

Значительная часть западной военной помощи для Украины попадает в чужие руки. Помогающие Киеву страны не могут проконтролировать использование поставляемого вооружения должным образом. Об этом сообщили герои документального фильма телеканала CBS, передает РИА Новости.

В США рассказали о пропавшей на Украине помощи Запада
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в фильме, часть западных вооружений попадает на черный рынок. Если Россия одержит победу в военном конфликте с Украиной, то это вооружение рискует попасть в «неправильные руки».

Ветеран морской пехоты США Энди Милбурн с уверенностью заявил, что западные бронежилеты, каски, дроны и многое другое не попадают на фронт. По его словам, вооружение и припасы будто бы исчезают в «черной дыре».

Глава волонтерской организации «Синее и желтое» Джонас Охман рассказал, что до передовой доходит только 30% предоставляемой Западом военной помощи. В нарушении системы поставок он винит бюрократию, коррупцию и политические игры.

Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера обратил внимание на то, что данные о распределении западной военной помощи отсутствуют. При этом он обвинил помогающие Киеву страны в легкомыслии, так как они до сих пор не создали действенный механизм, позволяющий отслеживать использование военных поставок. Ровера напомнил, что в ходе конфликтов в Ливии, Афганистане и Ираке уже были зарегистрированы случаи применения оружия, которое изначально предназначалось для других целей.

Армия,Amnesty International,
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