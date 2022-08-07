В США рассказали о пропавшей на Украине помощи Запада

Значительная часть западной военной помощи для Украины попадает в чужие руки. Помогающие Киеву страны не могут проконтролировать использование поставляемого вооружения должным образом. Об этом сообщили герои документального фильма телеканала CBS, передает РИА Новости.

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Как говорится в фильме, часть западных вооружений попадает на черный рынок. Если Россия одержит победу в военном конфликте с Украиной, то это вооружение рискует попасть в «неправильные руки».

Ветеран морской пехоты США Энди Милбурн с уверенностью заявил, что западные бронежилеты, каски, дроны и многое другое не попадают на фронт. По его словам, вооружение и припасы будто бы исчезают в «черной дыре».

Глава волонтерской организации «Синее и желтое» Джонас Охман рассказал, что до передовой доходит только 30% предоставляемой Западом военной помощи. В нарушении системы поставок он винит бюрократию, коррупцию и политические игры.