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34 минуты назад

Австралийский наемник рассказал неприятную правду о ВСУ

Lenta.ru

Австралийский наемник Мэтт Ро рассказал, что командование украинской армии отправляет на передовую новобранцев без подготовки. Такую неприятную правду о Вооруженных силах Украины (ВСУ) он раскрыл британской газете The Guardian.

Австралийский наемник рассказал неприятную правду о ВСУ
Фото: ReutersReuters

«Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку», — сказал Ро.

При этом газета указывает, что у самого австралийца нет боевого опыта — у себя дома он занимался садоводством и ландшафтным дизайном. В то же время на Украине он начал тренировки только что мобилизованных солдат. Часто это единственное обучение, которое они получают перед отправкой на фронт.

Газета указывает, что по возвращению в Австралию Ро ждут серьезные юридические проблемы. Так, ему грозит вплоть до пожизненного заключения за въезд в иностранное государство для участия в вооруженном конфликте, поскольку он официально не состоит на службе ВСУ.

В ДНР сообщили о смерти британского наемника в плену

Ранее сообщалось о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины, в их числе оказался 28-летний гражданин Швеции Эдварде Патриньяни. После появления новостей о гибели шведского солдата российское посольство в Стокгольме написало в своем Telegram-канале, что шведские СМИ попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».

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