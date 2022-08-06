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1 час назад

ВСУ отказались идти на передовую и обратились к Зеленскому

Ura.Ru

Украинские военнослужащие отказались идти на передовую и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

ВСУ отказались идти на передовую и обратились к Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаем данный приказ был противоправным. Так как военнослужащие наши еще не имели нужной подготовки, вооружение было очень слабым, обмундирование некачественное. Бойцы не имели связи, данных разведки, большинство их них даже не знали расположение соседних позиций», — сказал один из украинских бойцов в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, на передовую под огонь артиллерии и танков его и других бойцов бросили без необходимой подготовки. Сообщается, что бойцы стояли в районе Песок (Донецкая область).

«У ВСУ нет техники для контрнаступления. Но попробовать они могут»

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР.

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