ВСУ отказались идти на передовую и обратились к Зеленскому

«Считаем данный приказ был противоправным. Так как военнослужащие наши еще не имели нужной подготовки, вооружение было очень слабым, обмундирование некачественное. Бойцы не имели связи, данных разведки, большинство их них даже не знали расположение соседних позиций», — сказал один из украинских бойцов в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.