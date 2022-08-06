Российская артиллерия «накрыла» позиции ВСУ в Артемовске и безостановочно «работает» по ним. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Артиллерия российских войск фактически без перерыва работает по позициям украинских войск в Артемовске», — уточнили авторы материала.

О входе союзных сил в Артемовск сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. В Генштабе ВС Украины также заявляли, что ВСУ отошли от занимаемых позиций в районе Авдеевки и в направлении Артемовска. В МВД ЛНР рассказали, что большая часть окопов, которые солдаты ВСУ оставили, покидая стратегические высоты под Артемовском, оказалась цела.

Ранее стало известно, что ВСУ и представители западных разведок имеют сложности с дешифровкой радиообмена на национальных языках России в зоне спецоперации. Речь идет о представителях батальонов, сформированных в том числе в Дагестане.