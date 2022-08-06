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44 минуты назад

Кадыров обсудил с Шойгу спецоперацию

Ura.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился в Сочи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По его словам, они обсудили спецоперацию.

«Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Кадыров также поблагодарил Шойгу за помощь в формировании новых батальонов в Чечне.

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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду киевского режима. Ранее Кадыров похвастался покупкой «Ахмат-мобилей» для чеченских бойцов, машины создали на основе пожеланий военных.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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