Кадыров обсудил с Шойгу спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился в Сочи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По его словам, они обсудили спецоперацию.
«Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Кадыров также поблагодарил Шойгу за помощь в формировании новых батальонов в Чечне.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду киевского режима. Ранее Кадыров похвастался покупкой «Ахмат-мобилей» для чеченских бойцов, машины создали на основе пожеланий военных.