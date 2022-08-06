Кадыров обсудил с Шойгу спецоперацию

«Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ», — написал Кадыров в своем telegram-канале.