Военнослужащие трех подразделений ВСУ отказались выполнять приказ командования о наступлении, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, украинские военные самовольно покидают позиции из-за больших потерь ВСУ.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют, — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что за последние сутки в результате ударов российских войск на различных направлениях уничтожено свыше 470 военнослужащих ВСУ и более 80 иностранных наемников. Кроме того, украинская армия понесла значительные потери военной техники, включая РСЗО «Ольха», «Град» и HIMARS, артиллерийских орудий, гаубиц, а также два штурмовика Су-25.