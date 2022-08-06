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17 минут назад

МО России: три бригады ВСУ отказались выполнять приказ о наступлении

News.ru

Военнослужащие трех подразделений ВСУ отказались выполнять приказ командования о наступлении, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, украинские военные самовольно покидают позиции из-за больших потерь ВСУ.

Три бригады ВСУ отказались выполнять приказ о наступлении
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют, — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что за последние сутки в результате ударов российских войск на различных направлениях уничтожено свыше 470 военнослужащих ВСУ и более 80 иностранных наемников. Кроме того, украинская армия понесла значительные потери военной техники, включая РСЗО «Ольха», «Град» и HIMARS, артиллерийских орудий, гаубиц, а также два штурмовика Су-25.

Ранее в Минобороны рассказали о массовом дезертирстве украинских солдат на Запорожском и Харьковском направлениях. В ведомстве отметили, что они оставляют своих позиции из-за больших потерь личного состава и уходят в центральные и западные районы Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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