В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
37 минут назад

Kan: палестинские радикалы выпустили десятки ракет по Израилю

Ura.Ru

Активисты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией) выпустили не менее 40 ракет по Израилю. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

Палестинские радикалы выпустили десятки ракет по Израилю
Фото: ReutersReuters

«Активисты радикальной палестинской группировки „Исламский джихад“ выпустили в пятницу из сектора Газа по Израилю не менее 40 ракет, около 30 из них были перехвачены», — сообщает Kan.

По данным радиостанции, сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге.

Армия Израиля в пятницу начала операцию «Рассвет» в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей». Израиль нанес авиаудар по дому, в котором укрывался командир группировки «Исламский джихад» Тайсир аль-Джабари, сообщают Nation News. Затем в центре и на юге Израиля сработали воздушные тревоги, пишет телеканал 360. RT опубликовало видео работы системы ПРО «Железный купол» в Израиле.

*«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.

Армия,ЦАХАЛ,Телеканал "360° Подмосковье",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители