Палестинские радикалы выпустили десятки ракет по Израилю

Активисты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией) выпустили не менее 40 ракет по Израилю. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

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«Активисты радикальной палестинской группировки „Исламский джихад“ выпустили в пятницу из сектора Газа по Израилю не менее 40 ракет, около 30 из них были перехвачены», — сообщает Kan.

По данным радиостанции, сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге.

Армия Израиля в пятницу начала операцию «Рассвет» в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей». Израиль нанес авиаудар по дому, в котором укрывался командир группировки «Исламский джихад» Тайсир аль-Джабари, сообщают Nation News. Затем в центре и на юге Израиля сработали воздушные тревоги, пишет телеканал 360. RT опубликовало видео работы системы ПРО «Железный купол» в Израиле.