Из сектора Газа по Израилю выпустили ракеты, их сбивает система ПВО «Железный купол», сообщает ТАСС.
Отмечается, что в нескольких городах на юге страны объявлена воздушная тревога.
Армия обороны Израиля в ответ наносит удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в секторе Газа.
«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по цехам по производству оружия и оружейным складам, а также по огневым позициям, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа», — говорится в заявлении военных.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не заинтересована в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее.
«Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге. Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее», — сказал он.