В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
16 минут назад

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа

Газета.Ru

Из сектора Газа по Израилю выпустили ракеты, их сбивает система ПВО «Железный купол», сообщает ТАСС.

Отмечается, что в нескольких городах на юге страны объявлена воздушная тревога.

Армия обороны Израиля в ответ наносит удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в секторе Газа.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по цехам по производству оружия и оружейным складам, а также по огневым позициям, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа», — говорится в заявлении военных.

Израиль допустил длительную военную операцию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не заинтересована в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее.

«Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге. Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее», — сказал он.

Армия,Видео,Яир Лапид,ЦАХАЛ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители