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34 минуты назад

ВСУ дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС

Ura.Ruиещё 1

Украинские военные второй раз за день атаковали Запорожскую Атомную электростанцию (АЭС). Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

ВСУ дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС
Фото: ReutersReuters

«Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершен повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции», — написал Рогов в своем telegram-канале.

По его словам, масштаб повреждений пока уточняется.

Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС 5 августа, в результате чего были оборваны две линии электропередач. Из-за этого начался пожар, передает деловое издание «Взгляд». Также ВСУ обстреливали АЭС Запорожья в июле, пишет RT. В Минобороны РФ заявляли, что тогда там чудом не началась техногенная катастрофа. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Путин,Минобороны России,
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