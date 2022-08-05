В зоне СВО замечены колесные самоходки 2С23 "Нона-СВК"

В специальной операции против националистических формирований Украины задействовано разнообразное артиллерийское вооружение, в том числе 120-мм 2С23 "Нона-СВК".

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Эти боевые машины, созданные в начале 90-х годов, уникальны тем, что могут выполнять функции минометов, гаубиц и противотанковых пушек.

Из-за характерного внешнего вида - вращающейся башни, установленной на четырехосное бронированное шасси от БТР-80, - их часто называют "колесными танками", хотя это разновидность самоходных артиллерийских установок с повышенными характеристиками подвижности.

Благодаря 260-сильному дизельному двигателю САУ способны разгоняться по шоссе до 80 км/ч. Со скоростью 10 км/ч они преодолевают вплавь водные преграды. Запас хода по шоссе - 600 км.

Нарезное полуавтоматическое орудие 2А60 может поражать различные цели на дистанциях от 40 до 12 800 метров.

В боекомплект входят осколочно-фугасные, в том числе дальнобойные активно-реактивные и кумулятивные снаряды. Последние могут пробивать до 600 мм брони.

Сообщалось о возможном применении корректируемых боеприпасов КМ-8 "Грань" и "Китолов-2", бьющих на 9000 и 12000 метров соответственно. Бортовой боекомплект насчитывает три десятка выстрелов. Для самообороны используется башенный 7,62-мм ПКТ.