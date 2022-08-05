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28 минут назад

Десантный корабль ВМС США прибыл в Таллин

ТАСС

Десантный корабль военно-морских сил США Gunston Hall прибыл с визитом в порт Таллина. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Сил обороны Эстонии.

Десантный корабль США прибыл в Таллин
Фото: WikipediaWikipedia

"[Эстония] рада приветствовать союзников из США, которые своим визитом доказывают, что американское присутствие - это не пустые слова", - отметил в приветственном слове командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.

Уточняется, что запланировано посещение представителями ВМС Эстонии корабля в период его пребывания в порту республики.

Десантный корабль ВМС США зайдет в порт Стокгольма

В мае судно заходило в порт столицы Финляндии Хельсинки. Совместно с флагманским авианосцем Kearsarge и десантным кораблем Arlington Gunston Hall формирует наступательное подразделение ВМС США, которое уже несколько месяцев участвует в учениях НАТО в водах Балтийского моря. Три корабля вмещают несколько тысяч морских пехотинцев из 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США.

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