Российский спецназ уничтожил позицию ВСУ термобарическим боеприпасом

«Для нанесения удара, похоже, использовался хорошо зарекомендовавший себя ранее в Сирии ПТРК «Корнет». Ракеты комплекса могут снабжаться не только кумулятивной боевой частью, предназначенной для поражения бронетехники, но и термобарической, обеспечивающей распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. Такая боевая часть наиболее эффективная против укреплений и живой силы», — пишет «Российская газета».