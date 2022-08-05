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16 минут назад

Российский спецназ уничтожил позицию ВСУ термобарическим боеприпасом

Газета.Ru

В сети появилось видео уничтожения российским спецназом огневой точки ВСУ термобарическим боеприпасом, пишет «Российская газета».

На кадрах видно, что для выявления позиций ВСУ бойцы спецназа используют беспилотник. Определив дом, в котором военные ВСУ организовали огневую точку, российские военные поразили цель из противотанкового ракетного комплекса.

«Для нанесения удара, похоже, использовался хорошо зарекомендовавший себя ранее в Сирии ПТРК «Корнет». Ракеты комплекса могут снабжаться не только кумулятивной боевой частью, предназначенной для поражения бронетехники, но и термобарической, обеспечивающей распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. Такая боевая часть наиболее эффективная против укреплений и живой силы», — пишет «Российская газета».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении двух американских гаубиц М777 в Запорожской области. Также

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