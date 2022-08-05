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1 час назад

Западная ЧВК «Моцарт» раскрыла детали подготовки украинских военных

Никита Бородкин

Группа западных военных из частной военной компании «Моцарт» проводит интенсивный 10-дневный курс для 40 украинских новобранцев, которых вывели из зоны боевых действий. Детали подготовки солдат Вооруженных сил Украины сообщает The Guardian, пишет «Лента.ру».

Для организации курсов для украинских военных бывший морпех США Энди Милберн собрал экспертов — до 30 экс-военных из США, Великобритании и других стран Запада. Само название их группы стало отсылкой к российской ЧВК «Вагнер» — при этом сам полковник бы не хотел, чтобы их как-то ассоциировали с российской группой.

Инструкторы НАТО обучают ВСУ дистанционному минированию

По словам Милберна, среди новобранцев — мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Они имеют разный уровень физической подготовки, а каждый десятый служил в армии до начала российской спецоперации. Полковник в отставке подчеркнул, что фактически они имеют низкий уровень физической подготовки.

Под руководством опытных военных солдаты ВСУ проходят пятидневные и десятидневные курсы, на которых их обучают базовому обращению с оружием, стрельб и тактике боя. При этом отсутствие опыта новобранцы якобы компенсируют решимостью и энтузиазмом.

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