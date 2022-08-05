В США оценили российский корабль с «Цирконами»

«Несмотря на то, что "Адмирал Горшков" и его родственные корабли не отличаются особой дальностью действия по сравнению с аналогичными кораблями в западных флотах, они спроектированы так, чтобы вписаться в намеченное дальнобойное будущее российского военно-морского флота, независимо от финансовых и логистических трудностей, которые будут бросать вызов будущему развитию флота», — пишет 19FortyFive.