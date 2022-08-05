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1 час назад

Минобороны показало кадры атаки российских огнеметчиков на позиции ВСУ

Lenta.ru

Минобороны России опубликовало кадры атаки огнеметчиков Западного военного округа на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Минобороны показало кадры атаки российских огнеметчиков на позиции ВСУ
Фото: Мионобороны РФМионобороны РФ
На публикуемых кадрах группа российских военнослужащих обсуждает план атаки по объектам на полученных координатах, после чего выдвигаются на выполнение боевой задачи.

«На дистанции до 300 метров огнеметчики с разных огневых точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили опорные пункты ВСУ, вступили в бой с противником и тактическими двойками отошли на позиции», — прокомментировали происходящее на видео в Минобороны.

В ведомстве отметили, что опорный пункт ВСУ находился на пути продвижения бронетехники российских войск в зоне проведения спецоперации.

Ранее ведомство показало кадры ракетных ударов с российского корабля по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. На видео также присутствуют кадры попаданий по объектам военной инфраструктуры Украины.

Армия,Минобороны России,
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