Минобороны показало кадры атаки российских огнеметчиков на позиции ВСУ

«На дистанции до 300 метров огнеметчики с разных огневых точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили опорные пункты ВСУ, вступили в бой с противником и тактическими двойками отошли на позиции», — прокомментировали происходящее на видео в Минобороны.