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1 час назад

Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в район развертывания ВСУ систем HIMARS

Lenta.ruиещё 1

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вошли в район позиций, где военные Украины разместили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина.

Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в район развертывания ВСУ систем HIMARS
Фото:  U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard

В сообщении он написал о «хороших новостях» — что бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке российской артиллерии «смогли зайти в Артемовск». Рожин отметил, что сейчас в городе продолжаются бои — войска вышли на улицу Патриса Лумумбы.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в Артемовск. Помимо этого, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что три бригады ВСУ из-за больших потерь оставили занимаемые позиции. В частности, речь шла о 54-й механизированной, а также 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, действовавших в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР.

Стала известна плохая новость для НАТО из-за установок HIMARS

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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