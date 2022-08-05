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7 часов назад

Десантный корабль ВМС США зайдет в порт Стокгольма

ТАСС

Американский военно-транспортный корабль USS Arlington прибудет в пятницу в Стокгольм с визитом. Он будет пришвартован в гавани Фрихамнен до понедельника, сообщают ВС Швеции.

Корабль участвует в учениях в Балтийском море. USS Arlington - десантный корабль типа San Antonio, используемый, среди прочего, для перевозки и высадки войск.

Корабль "постоянно участвует в учениях с НАТО и странами-партнерами, что способствует повышению стабильности и безопасности в непосредственной близости от Швеции", поясняется в сообщении шведских ВС. Подобные заходы в порты проводятся на регулярной основе, "чтобы экипажи могли отдохнуть, а корабли могли заправиться продовольствием и другими припасами после долгого пребывания в море".

Вооруженные силы Швеции не планируют совместных учений с кораблем, отмечено в пресс-релизе.

Армия,НАТО,
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