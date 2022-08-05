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48 минут назад

Авианосец США «Рональд Рейган» резко отклонился от курса

Никита Бородкин

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» отклонился от курса из-за масштабных учений китайской армии в акватории вокруг Тайваня. Как сообщает CGTN, корабль был вынужден отступить на несколько сотен километров.

Напомним, что американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» сопровождала спикера Конгресса США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань в рамках дипломатического турне по Юго-Восточной Азии. Корабли направили к острову после заявлений КНР о жестких мерах в ответ на приезд политика, а также призывов китайских газет сбить правительственный самолет с Пелоси на борту.

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Отметим, что после прилета спикера Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные учения с пусками ракет возле Тайваня. Пелоси удалось удачно вылететь с острова и продолжить серию визитов в азиатские страны.

Армия,Видео,Рональд Рейган,Конгресс США,
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