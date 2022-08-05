ООН: КНДР провела испытания детонаторов на ядерном полигоне

КНДР, предположительно, провела на полигоне Пхунгери тесты детонаторов, которые могут использоваться при ядерных испытаниях. Такое утверждение содержится в поступившем в распоряжение японской газеты Nikkei в пятницу проекте доклада, составленном членами комитета ООН по соблюдению санкций против Пхеньяна.

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Кроме того, как считают некоторые авторы доклада, который был представлен на рассмотрение комитета Совета Безопасности ООН по санкционному северокорейскому режиму и может быть опубликован позднее, КНДР нарастила свои возможности по производству ключевых компонентов ядерного оружия на объекте в Йонбёне.

Вместе с тем, как утверждается, КНДР ведет строительство подземных тоннелей на полигоне Пхунгери, которые были разрушены Пхеньяном во время переговоров с США о денуклеаризации в 2018 году. На этом объекте, как считает один из членов Совбеза, были испытаны детонаторы, которые могут применяться при ядерных испытаниях.

В докладе также отмечается, что связанные с КНДР хакерские группы продолжают атаки с целью кражи криптовалюты и получения доступа к интеллектуальной собственности. Как утверждается, за первый квартал 2022 года 47 компаний, в том числе в оборонном секторе, были заражены вредоносными программами, распространяемыми группировкой Lazarus Group, которую считают связанной с КНДР.