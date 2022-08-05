В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

Nikkei: эксперты ООН считают, что КНДР провела испытания детонаторов на ядерном полигоне

ТАСС

КНДР, предположительно, провела на полигоне Пхунгери тесты детонаторов, которые могут использоваться при ядерных испытаниях. Такое утверждение содержится в поступившем в распоряжение японской газеты Nikkei в пятницу проекте доклада, составленном членами комитета ООН по соблюдению санкций против Пхеньяна.

ООН: КНДР провела испытания детонаторов на ядерном полигоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, как считают некоторые авторы доклада, который был представлен на рассмотрение комитета Совета Безопасности ООН по санкционному северокорейскому режиму и может быть опубликован позднее, КНДР нарастила свои возможности по производству ключевых компонентов ядерного оружия на объекте в Йонбёне.

Вместе с тем, как утверждается, КНДР ведет строительство подземных тоннелей на полигоне Пхунгери, которые были разрушены Пхеньяном во время переговоров с США о денуклеаризации в 2018 году. На этом объекте, как считает один из членов Совбеза, были испытаны детонаторы, которые могут применяться при ядерных испытаниях.

В докладе также отмечается, что связанные с КНДР хакерские группы продолжают атаки с целью кражи криптовалюты и получения доступа к интеллектуальной собственности. Как утверждается, за первый квартал 2022 года 47 компаний, в том числе в оборонном секторе, были заражены вредоносными программами, распространяемыми группировкой Lazarus Group, которую считают связанной с КНДР.

В то же время КНДР, как считают авторы доклада, в нарушение санкционных запретов экспортирует уголь и провозит через свои границы большие объемы нефтепродуктов, предположительно нарушая установленные СБ ООН лимиты. По состоянию на 27 июля Пхеньян сообщил об объеме экспорта нефтепродуктов, составляющем лишь 8,15% от установленного резолюцией СБ ООН лимита в 500 тыс. баррелей в год, однако, по данным одного из членов Совбеза, на деле объем экспорта превышает 458 тыс. баррелей, что близко к установленной верхней планке.

Армия,Совбез ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители