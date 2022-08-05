ООН: КНДР провела испытания детонаторов на ядерном полигоне

КНДР, предположительно, провела на полигоне Пхунгери тесты детонаторов, которые могут использоваться при ядерных испытаниях. Такое утверждение содержится в поступившем в распоряжение японской газеты Nikkei в пятницу проекте доклада, составленном членами комитета ООН по соблюдению санкций против Пхеньяна.
Кроме того, как считают некоторые авторы доклада, который был представлен на рассмотрение комитета Совета Безопасности ООН по санкционному северокорейскому режиму и может быть опубликован позднее, КНДР нарастила свои возможности по производству ключевых компонентов ядерного оружия на объекте в Йонбёне.
Вместе с тем, как утверждается, КНДР ведет строительство подземных тоннелей на полигоне Пхунгери, которые были разрушены Пхеньяном во время переговоров с США о денуклеаризации в 2018 году. На этом объекте, как считает один из членов Совбеза, были испытаны детонаторы, которые могут применяться при ядерных испытаниях.
В докладе также отмечается, что связанные с КНДР хакерские группы продолжают атаки с целью кражи криптовалюты и получения доступа к интеллектуальной собственности. Как утверждается, за первый квартал 2022 года 47 компаний, в том числе в оборонном секторе, были заражены вредоносными программами, распространяемыми группировкой Lazarus Group, которую считают связанной с КНДР.
В то же время КНДР, как считают авторы доклада, в нарушение санкционных запретов экспортирует уголь и провозит через свои границы большие объемы нефтепродуктов, предположительно нарушая установленные СБ ООН лимиты. По состоянию на 27 июля Пхеньян сообщил об объеме экспорта нефтепродуктов, составляющем лишь 8,15% от установленного резолюцией СБ ООН лимита в 500 тыс. баррелей в год, однако, по данным одного из членов Совбеза, на деле объем экспорта превышает 458 тыс. баррелей, что близко к установленной верхней планке.