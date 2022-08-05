Силовики РФ обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из Украины

"В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа "спящей ячейки" территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона", - рассказал один из участников операции.