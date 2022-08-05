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23 минуты назад

Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из Украины

Газета.Ru

Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из Украины, сообщает РИА "Новости".

Силовики РФ обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из Украины
Фото: ФСБ РФ/РИА «Новости»ФСБ РФ/РИА «Новости»

"В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа "спящей ячейки" территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона", - рассказал один из участников операции.

Он уточнил, что в ходе разработки были выявлены 16 членов группы диверсантов - их паспортные данные, место проживания и связи. У задержанных изъяли оружие, списки личного состава "территориальной обороны".

"Задачей участников территориальной обороны являлось недопущение на объекты города подразделений вооруженных сил РФ. После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - указано в сообщении.

Ранее стало известно, что глава Херсонской администрации Владимир Сальдо госпитализирован.

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