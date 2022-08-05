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36 минут назад

Китай призвал США к существенному проверяемому сокращению ядерного арсенала

Елена Прошина

Китай призвал США к существенному сокращению ядерного арсенала. Правительство КНР считает, что только таким образом Соединенные Штаты могут вернуть доверие мирового сообщества. Такое заявление сделал директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Обзорную конференцию ДНЯО.

Китай обратился к США по поводу ядерного арсенала
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, Китай посчитал, что США необходимо проявить ответственность и сократить свои ядерные арсеналы. При этом процесс должен быть необратимым и проверяемым другими государствами. Тонгбинг подчеркнул, что в противном случае США не смогут восстановить доверие международного сообщества к своей деятельности.

Ранее глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что США следует вывести свое ядерное оружие из европейских государств. По его словам, Соединенные Штаты также должны впредь воздержаться от размещения ядерного оружия за пределами своей национальной территории.

До этого Фу Цун заявил, что Китай ни при каких обстоятельствах не воспользуется ядерным оружием. При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил возможность применения ядерного оружия, но только при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Армия,Энтони Блинкен,
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