Раскрыты планы авианосной ударной группы США возле Тайваня

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения останутся у берегов Тайваня для отслеживания обстановки, сообщают РИА "Новости".

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Отмечается, что приказ о дислокации авианосца в Индо-Тихоокеанском регионе отдал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин.

"Министр Остин сегодня распорядился, чтобы авианосец ВМС "Рональд Рейган" и его корабли сопровождения оставались (у берегов Тайваня - прим. ред.) для наблюдения за ситуацией", - рассказал Кирби. По его словам, ситуацию в регионе усугубляют представители Китая, отреагировавшие излишне резко на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Им не нужно было так реагировать на то, что, по меркам Конгресса, является совершенно нормальным визитом на Тайвань", - рассказал представитель Белого дома.