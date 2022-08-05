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22 минуты назад

Авианосная ударная группа Соединенных Штатов остается у берегов Тайваня

Газета.Ru

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения останутся у берегов Тайваня для отслеживания обстановки, сообщают РИА "Новости".

Раскрыты планы авианосной ударной группы США возле Тайваня
Фото: APAP

Отмечается, что приказ о дислокации авианосца в Индо-Тихоокеанском регионе отдал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин.

"Министр Остин сегодня распорядился, чтобы авианосец ВМС "Рональд Рейган" и его корабли сопровождения оставались (у берегов Тайваня - прим. ред.) для наблюдения за ситуацией", - рассказал Кирби. По его словам, ситуацию в регионе усугубляют представители Китая, отреагировавшие излишне резко на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Им не нужно было так реагировать на то, что, по меркам Конгресса, является совершенно нормальным визитом на Тайвань", - рассказал представитель Белого дома.

4 августа CNN сообщал, что визит Пелоси на Тайвань вызвал крайне негативную реакцию со стороны Китая, который считает спорный остров частью своей территории.

Армия,Ллойд Остин,Джон Кирби,Рональд Рейган,Пентагон,
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