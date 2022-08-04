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36 минут назад

Военные США продолжат совершать морские проходы в Тайваньском проливе

Елена Прошина

Военные США в ближайшие недели продолжат совершать морские и воздушные проходы через Тайваньский пролив. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Военные США продолжат совершать морские проходы в Тайваньском проливе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что Вашингтон и «дальше продолжит предпринимать шаги, направленные на демонстрацию своей приверженности обеспечивать безопасность союзников, включая Японию». Также, по словам Кирби, власти США отдали приказ авианосной ударной группе «Рональд Рейган» оставаться в районе Тайване и следить за обстановкой.

Он добавил, что в Белом доме осуждают запуск Китаем 11 ракет в направлении острова. Кирби заявил, что США расценили данный поступок «избыточной реакцией» на визит спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Он подчеркнул, что в Вашингтоне готовы к любым действия Пекина, но «не стремятся к кризису».

Армия,В мире,Джон Кирби,Рональд Рейган,
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