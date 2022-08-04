Военные США продолжат совершать морские проходы в Тайваньском проливе

Военные США в ближайшие недели продолжат совершать морские и воздушные проходы через Тайваньский пролив. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, передает «РИА Новости».
Он отметил, что Вашингтон и «дальше продолжит предпринимать шаги, направленные на демонстрацию своей приверженности обеспечивать безопасность союзников, включая Японию». Также, по словам Кирби, власти США отдали приказ авианосной ударной группе «Рональд Рейган» оставаться в районе Тайване и следить за обстановкой.
Он добавил, что в Белом доме осуждают запуск Китаем 11 ракет в направлении острова. Кирби заявил, что США расценили данный поступок «избыточной реакцией» на визит спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Он подчеркнул, что в Вашингтоне готовы к любым действия Пекина, но «не стремятся к кризису».