Военные США продолжат совершать морские проходы в Тайваньском проливе

Военные США в ближайшие недели продолжат совершать морские и воздушные проходы через Тайваньский пролив. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Вашингтон и «дальше продолжит предпринимать шаги, направленные на демонстрацию своей приверженности обеспечивать безопасность союзников, включая Японию». Также, по словам Кирби, власти США отдали приказ авианосной ударной группе «Рональд Рейган» оставаться в районе Тайване и следить за обстановкой.