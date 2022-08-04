Баллистические ракеты армии Китая впервые пролетели над Тайванем

Баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Об этом говорится в вечернем выпуске новостей Центрального телевидения Китая.

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"Учения включали запуски ракет, которые впервые пролетели над островом Тайвань", - сказал в эфире телеканала профессор Академии национальной обороны НОАК, генерал-майор Мэн Сянцин.

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"Кроме того, они прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot и на глазах у американских систем Aegis [система противоракетной обороны] поразили цели", - отметил он.

"Это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, и отражает существенный рост возможностей наших вооружений", - отметил он.

По его словам, две зоны стрельб выбраны из-за расположенных в тайваньских портовых городах Тайдун, Хуалянь и Гаосюн военно-морских баз. Еще один район учений возле острова Пинтань находится в самом узком месте Тайваньского пролива. И еще две зоны находятся к северу от Тайваня в районе важного порта и транспортного центра Цзилун. Последний район учений рядом с южной оконечностью острова предполагает отработку задач по блокированию пролива Баши.

Ракетные запуски

По данным оборонного ведомства Тайваня, в общей сложности ракетные войска НОАК запустили не менее 11 ракет серии "Дунфэн" к прилегающей к острову акватории.

В свою очередь Минобороны Японии сообщило о запуске Китаем не одиннадцати, а девяти ракет в промежутке между 13:56 и 15:08 по пекинскому времени (08:56 и 10:08 мск). Большинство из них были запущены из прибрежных провинций Фуцзянь и Чжэцзян, а еще две из отдаленных от китайского побережья районов. Ракеты пролетели до своих целей от 350 до 700 км.

Как заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, пять китайских баллистических ракет упали в японской исключительной экономической зоне. По сведениям агентства Kyodo, подобный инцидент был зафиксирован впервые в истории.

По данным японских военных, четыре баллистические ракеты, запущенные из провинции Фуцзянь, пролетели непосредственно над столицей Тайваня - Тайбэем. Оборонное ведомство острова указало, что во время полета над Тайванем ракеты находились вне атмосферы и не представляли угрозы.

Конкретный тип ракет ни одна из сторон не называла, однако судя по опубликованному Центральным телевидением Китая видео запусков, ракетные войска НОАК наиболее вероятно применяли мобильные оперативно-тактические ракетные комплексы DF-15B. Эти твердотопливные баллистические ракеты малой дальности с одной ступенью могут поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км. Согласно открытым источникам, вес их неядерной боевой части достигает около 600 кг, а круговое вероятное отклонение составляет около 10 м.

Учения НОАК

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск) и продлятся до полудня 7 августа.

Как сообщило ранее Центральное информационное агентство Тайваня, три из шести районов учений НОАК накладываются на акватории, которые администрация острова считает своими территориальными водами: одна такая зона расположена к юго-западу от острова, а две других - возле его северо-западного побережья.