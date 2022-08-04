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13 минут назад

США перенесли испытания баллистической ракеты из-за Китая

Елена Прошина

ВВС США перенесли запланированные на эту неделю испытания баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряжённости с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости»..

США перенесли испытания баллистической ракеты из-за Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пуск ракеты должен был состояться с калифорнийской авиабазы «Ванденберг». Источники сообщают, что испытания были отложены по распоряжению Пентагона. На какой срок были перенесены испытания не уточняется.

«Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня», – сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, состоящей на вооружении армии США. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. На данный момент производство Minuteman III было прекращено, сейчас в распоряжении США находятся 450 ракет.

Напомним, что это не первый раз, когда ВВС США откладывают испытания этой ракеты. 2 апреля 2022 года испытания Minuteman III также были отложены во избежание обострения отношений уже с Россией.

Армия,В мире,Пентагон,
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