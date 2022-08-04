США перенесли испытания баллистической ракеты из-за Китая

ВВС США перенесли запланированные на эту неделю испытания баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряжённости с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости»..

Пуск ракеты должен был состояться с калифорнийской авиабазы «Ванденберг». Источники сообщают, что испытания были отложены по распоряжению Пентагона. На какой срок были перенесены испытания не уточняется.

«Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня», – сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, состоящей на вооружении армии США. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. На данный момент производство Minuteman III было прекращено, сейчас в распоряжении США находятся 450 ракет.