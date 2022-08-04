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36 минут назад

Военные силы Украины отступают от Авдеевки

Елена Прошина

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил об отступлении ВСУ в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом пишет «Московский комсомолец».

Киев сообщил об отступлении ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом
Фото: ReutersReuters

По его словам, российские силы активизировали наступление, чтобы захватить Авдеевку и Пески, которые сейчас заняты силами украинской стороны. Он также добавил, что 30 июля силы Украины отступили от шахты «Бутовка», чтобы занять оборону на юге Авдеевки. Это произошло после массированного применения российскими военными авиации и артиллерии.

Медведев ответил на слова генсека НАТО о конфликте на Украине

Напомним, что ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные за сутки уничтожили артиллерийскую батарею Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

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