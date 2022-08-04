Киев сообщил об отступлении ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил об отступлении ВСУ в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, российские силы активизировали наступление, чтобы захватить Авдеевку и Пески, которые сейчас заняты силами украинской стороны. Он также добавил, что 30 июля силы Украины отступили от шахты «Бутовка», чтобы занять оборону на юге Авдеевки. Это произошло после массированного применения российскими военными авиации и артиллерии.