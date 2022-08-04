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45 минут назад

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО одобрили 23 из 30 стран

Елена Прошина

На данный момент уже 23 из 30 стран-участников НАТО одобрили вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг, выступая в Норвегии. Текст его речи опубликован на сайте НАТО.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО одобрили 23 из 30 стран
Фото: ShutterstockShutterstock

Столтенберг отметил, что сенат США ратифицировал протоколы о присоединении Хельсинок и Стокгольма к альянсу «несколько часов назад». Их одобрили 23 из 30 стран НАТО, добавил он.

Также, по словам Столтенберга, некоторые участники альянса уже «близки к завершению своих национальных процедур» по ратификации. Он подчеркнул, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО стало «самым быстрым процессом вступления стран в альянс в его современной истории». Кроме того генсек считает, что членство Хельсинок и Стокгольма в объединении лишь укрепит оборонное сотрудничество и сами вступившие государства.

Напомним, что Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО на фоне начала Россией военной спецоперации на Украине. Однако рассмотрение их заявок заблокировала Турция, но позже 29 июня Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности. В результате этого Турция сняла возражения по поводу вступления этих стран в НАТО.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,Сенат США,НАТО,
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