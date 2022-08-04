Вступление Финляндии и Швеции в НАТО одобрили 23 из 30 стран

На данный момент уже 23 из 30 стран-участников НАТО одобрили вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг, выступая в Норвегии. Текст его речи опубликован на сайте НАТО.

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Столтенберг отметил, что сенат США ратифицировал протоколы о присоединении Хельсинок и Стокгольма к альянсу «несколько часов назад». Их одобрили 23 из 30 стран НАТО, добавил он.

Также, по словам Столтенберга, некоторые участники альянса уже «близки к завершению своих национальных процедур» по ратификации. Он подчеркнул, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО стало «самым быстрым процессом вступления стран в альянс в его современной истории». Кроме того генсек считает, что членство Хельсинок и Стокгольма в объединении лишь укрепит оборонное сотрудничество и сами вступившие государства.