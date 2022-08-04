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36 минут назад

В Киеве заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки и Бахмута

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов, передает «Страна.ua».

В Киеве заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки и Бахмута
Фото: ReutersReuters

По его словам, российские военные активизировали наступление на этом направлении. Громов рассказал, что ВСУ были вынуждены покинуть шахту «Бутовка» и перейти к обороне южнее Авдеевки после массированного применения авиации и артиллерии армией России.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой народной республики. Кроме того, в ведомстве доложили, что в результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России в районе Харькова уничтожено до 130 военных и 13 единиц бронетехники 92-й механизированной бригады .

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции на Украине. Он отметил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Армия,Алексей Громов,Владимир Путин,Минобороны России,Генштаб,
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