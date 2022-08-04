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42 минуты назад

Правозащитники обвинили Украину в нарушениях международного права

Елена Прошина

Неправительственная правозащитная организация Amnesty International заявила, что ВСУ нарушают международные правовые нормы и военное право. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правозащитники обвинили Украину в нарушениях международного права
Фото: ReutersReuters

В докладе организации говорится, что Украинские войска размещают вооружение в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей.

«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах... Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», – сообщает генеральный секретарь организации Аньес Каламар.

Amnesty International – международная неправительственная организация, цель которой «в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека».

Напомним, что ранее Amnesty International обвинила Литву в расизме и жестоком обращении с беженцами.

Армия,В мире,Amnesty International,
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