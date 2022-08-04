Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 украинских оператора БПЛА

Росгвардия обнаружила и уничтожила в Луганской Народной Республике 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что за три дня в ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили два противотанковых ракетных комплекса Javelin, 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, более 500 снарядов и мин, 140 гранат, 70 выстрелов к гранатометам, свыше 3 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, а также тепловизор PARD-TA32.