В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Росгвардия уничтожила в ЛНР еще 24 украинских оператора БПЛА

ТАСС

Росгвардия обнаружила и уничтожила в Луганской Народной Республике 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 украинских оператора БПЛА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии", - говорится в сообщении.

Киев сообщил об отступлении ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом

В ведомстве отметили, что за три дня в ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили два противотанковых ракетных комплекса Javelin, 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, более 500 снарядов и мин, 140 гранат, 70 выстрелов к гранатометам, свыше 3 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, а также тепловизор PARD-TA32.

Армия,Росгвардия,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители