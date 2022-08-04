На оставленных ВСУ позициях нашли наркотические препараты

На позициях, оставленных Вооруженными силами Украины, были обнаружены медицинские препараты наркотического действия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит «РИА Новости».

Фото: Reuters Reuters

Кириллов отметил, что на позициях нашли наркотики опиоидного ряда, в том числе метадон, кодепсин, кодетерп и вещества эфедринового ряда — т-федрина и трифедрина. Он напомнил, что метадон, в частности, применяется при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии.

По словам Кириллова, Минобороны продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира, а также изучать биологические пробы от добровольно сложивших оружие солдат ВСУ. Кириллов подчеркнул, что в их крови обнаружили высокие концентрации антибиотиков и иммунологические маркеры, которые свидетельствуют о контакте с возбудителями лихорадки с почечным синдромом и Западного Нила, изучаемые Пентагоном в рамках украинских проектов UP-4 и UP-8.